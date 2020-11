An vielen Orten vermisst man in diesen Tagen die zahlreichen weihnachtlichen Traditionen wie Weihnachtsmärkte. Das große Tummeln und Treiben bliebt in diesem Jahr Lockdown bedingt aus. Doch die Not macht erfinderisch.

Tradition in der Tagespflege Holl

"Jedes Jahr laden wir unsere Tagesgäste und deren Angehörige zu einem bunten Weihnachtsbazar ein!", berichtet Franca Wunschik (Bild, links), Leiterin der Tagespflege des Gesundheitszentrum Holl an der Alten-Hünxer-Strasse in Voerde-Friedrichsfeld. Doch dies sei in diesem Jahr natürlich nicht möglich. "Der Schutz unserer Tagesgäste steht an erster Stelle.", führt sie fort. Das umfangreiche Hygienekonzept lies in keiner Weise einen "Kundenverkehr" zu.

Der Erlös der aus dem Verkauf der gespendeten Dekorationsartikeln zusammen kam, ermöglichte uns im Jahresverlauf, Projekte umzusetzen die aus dem Fond der Pflege nicht möglich wären. Zu 100% kommen diese Einnahmen für die Materialien zur Verwendung, die wir im Alltag zur kreativen Beschäftigung unserer Tagesgäste einsetzen.

Franca Wunschik und ihr Team waren bekümmert, denn ohne diese Einnahmen wäre die Alltagsgestaltung im nächsten Jahr wohl nicht so gut realisierbar. Über das Jahr hinweg verteilt, werden z.B. Bastelarbeiten, kleinere Feiern oder Aktionen wie mit einer Kinderbetreuungsgruppe zum gemeinsamen Backen erst möglich. Eben alles, was "außerhalb der Regel" ist.

Not macht erfinderisch

Während man nach einer Lösung suchte viel irgendwann das Stichwort "Schaufensterbummel" und daraus entstand eine gute Idee. Die große Fensterfront wird als "Schaufenster" gestaltet und die angebotenen Produkte dort ausgestellt. Da keine fremde Personen einfach so - in die Tagespflege kommen können, hat man sich so organisiert dass man auf "Kundschaft" reagiert und das Personal kurz vor die Türe kommt. Dort werden fragen geklärt und verkauft. So hat man die Hygiene weiterhin fest im Griff und rettet somit doch noch Weihnachten.

Erfolgreiches Konzept

Schon in der vergangenen Woche lief dieses - nur bei Facebook verkündete Konzept, so erfolgreich an, dass die Aktion noch um eine weitere Woche verlängern möchte.

Aktuell kann man in der Zeit von 10-16 Uhr - ab Montag, den 23. bis 27.11. noch am Schaufenster "bummeln" und solange der Vorrat reicht, zugreifen.

Für Nachschub sorgen zudem noch zahlreiche Freunde, Mitarbeiter und einige Gäste der Tagespflege selbst.

Wer Fragen hat oder noch mehr Inspiration aus dem Schaufenster sehen möchte, wendet sich Telefonisch an die Tagespflege Holl oder besucht die Facebook Seite des Gesundheitszentrum.

Also bleibt nun noch eine gute Weihnachtszeit und in diesem Sinne auch ein "Bleiben Sie Gesund!".

Frohe Weihnachten!