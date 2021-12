Die Evangelische Kirchengemeinde Götterswickerhamm informiert:

Die Gottesdienste zum Altjahrsabend um 18 Uhr und am Neujahrstag um 17 Uhr finden beide in der Evangelischen Kirche in Göttersickerhamm statt.

Sie können auch online per Zoom mitverfolgt werden. Nähere Informationen finden dazu gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.evangelisch-in-Voerde.ekir.de.