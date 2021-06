Sondermüll in haushaltsüblicher Art und Menge

Die Stadt Voerde führt am Samstag, 12. Juni, die im Abfallkalender angekündigte Sondermüllsammlung planmäßig durch.

Auch wenn die Inzidenzwerte derzeit rapide sinken, werden die Voerder Bürger gebeten, die Anlieferungen an den Annahmestellen auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und sich dabei weiterhin an die geltenden Bestimmungen zur Kontaktvermeidung zu halten, um kein Risiko einzugehen (oder darzustellen).

Dies gilt auch für den Umgang mit den Beschäftigten und für wartende Personen außerhalb des Geländes. Da die Abfertigung nur in Reihenfolge über Fahrgassen zugelassen wird, sind entsprechend lange Wartezeiten einzuplanen.

Es wird in diesem Zusammenhang vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Öffnungszeiten zum Schutze des Personals vor Ort eingehalten werden. Wer unproblematische Abfälle vorübergehend lagern kann, sollte von einem Besuch der Annahmestellen absehen.

An diesem Tag wird zwischen 9 und 15 Uhr am Baubetriebshof der Stadt Voerde an der Grenzstraße 191 a in Voerde, Sondermüll in haushaltsüblicher Art und Menge (zum Beispiel Altöl, Batterien, Altchemikalien, Farb- und Lackreste) gebührenfrei entgegengenommen.

Auch der Umweltbrummi ist unterwegs

Am selben Tag ist auch der „Umweltbrummi“ wieder unterwegs. An den nachfolgenden Standorten kann der Sondermüll zu folgenden Zeiten abgegeben werden:

9 bis 11 Uhr - Parkplatz der Sportanlage „Am Tannenbusch“ in Friedrichsfeld

12 bis 13 Uhr - Astrid-Lindgren-Grundschule, Weseler Straße 18 in Spellen

13.30 bis 14 Uhr - Parkplatz „Am Storchennest“ in Götterswickerhamm

14.15 bis 15 Uhr - Parkplatz an der Freizeitanlage Rahmstraße in Möllen

Im Rahmen der Sondermüllsammlung werden keine Leuchtstoffröhren angenommen! Diese können gebührenfrei bei der Firma Drekopf in Voerde abgegeben werden.