Leere Batterien, Lackreste, chemische Reinigungsmittel oder alte Medikamente - davon sammelt sich in den Haushalten so Einiges an. Doch diese Abfälle dürfen nicht einfach im normalen Hausmüll entsorgt werden, denn sie gehören in den Sondermüll. Am Samstag, 9. Oktober, führt die Stadt Voerde daher eine Sondermüllsammlung durch.

Zwischen 9 bis 15 Uhr nimmt der Baubetriebshof der Stadt Voerde, Grenzstraße 191a, Sondermüll in haushaltsüblichen Mengen gebührenfrei entgegen. Ebenfalls am Samstag ist auch der „Umweltbrummi“ unterwegs. Er nimmt von 9 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz „Am Tannenbusch“ in Friedrichsfeld Sondermüll entgegen. Danach hält er von 12 bis 13 Uhr an der Astrid-Lindgren-Schule in Spellen, von 13.30 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz „Am Storchennest“ in Götterswickerhamm und von 14.15 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Freizeitanlage Rahmstraße in Möllen.

Ausnahme: Leuchtstoffröhren

Die Stadt Voerde weist darauf hin, dass bei der Sondermüllsammlung am Samstag keine Leuchtstoffröhren angenommen werden. Diese können Bürgerinnen und Bürger gebührenfrei bei der Firma Drehkopf, Bühlstraße 3 in Voerde, abgeben.