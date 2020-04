Am Rand des Radweges an der Mehrumer Straße (Ecke Auf dem Prickenberg), zwischen den Rheindörfern Spellen und Ork, bildeten bis Montag viele bunt bemalte Steine die „Voerder Steinschlange“. Wer sie dort sucht, wird allerdings nicht mehr fündig. Die schönen Steine lagen neben dem Radweg der viel befahrenen Hauptstraße im Grünstreifen und zogen vor allem Familien mit Kindern an, die das Kunstwerk bestaunten und um weitere Steine bereicherten. Um nicht zuletzt deren Verkehrssicherheit an der viel befahrenen Straße zu gewährleisten, musste die Steinschlange jetzt umziehen. Nach Rücksprache mit der Stadt und Deichgraf Ingo Hülser habe man jetzt einen neuen Platz gefunden, erzählt die Initiatorin des Projektes Eva Sons. In Götterswickerhamm auf Höhe des Ortseingangsschild am Parkplatz gegenüber dem Storchennest, schlängelt sich das Gebilde jetzt oben entlang des Deichwegs und wächst täglich. Etwa 40 Meter misst die bunte Schlange bereits und wird von vielen Besuchern bestaunt.

Kreative Mal-Aktion

Die Idee dazu kam der Spellenerin Eva Sons und ihrer sechsjährigen Tochter Chiara. „Auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung für die Corona-Ferien, sind wir im Internet auf die Idee gekommen Steine zu bemalen“, erzählt sie. Ursprünglich ist die kreative Mal-Aktion vor allem auf Facebook der Trend: Finden, freuen, posten! Letzteres kann man beispielsweise auf der Seite „Pottsteine – wir machen den Pott bunt“ oder auf der Seite „Pottsteine Voerde“.

Wer dem Trend folgen möchte, sollte vor allem eins tun: Seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man bemalt Steine, die man in der Natur findet, legt sie irgendwo wieder aus und ein anderer kann sich dran erfreuen. Man kann den Stein mitnehmen, woanders hinlegen, verschenken oder liegen lassen je nachdem wonach einem ist. Besonders in Corona-Zeiten nicht nur für Kinder eine Abwechslung, die Welt ein wenig bunter zu machen und Freude zu bereiten.

Mitmachen erwünscht!

Seitdem wird bei Familie Sons fleißig gepinselt. Die Erstklässlerin Chiara lässt dabei die schönsten „Kunstwerke“ entstehen. Anders als bei den Pottsteinen sollen die Steine der "Voerder Steinschlange" aber nicht mitgenommen, sondern liegengelassen werden. „Wir wollten die Steine für alle sichtbar aneinandergereiht auslegen, um anderen eine Freude zu machen. Auch andere Familien möchten wir auffordern daran teilzunehmen“, begründet Eva Sons die Idee zur „Voerde Steinschlange“ und freut sich gemeinsam mit ihrer Tochter riesig darüber, dass sich so viele Familien an der Aktion beteiligen. „Mal sehen, wie weit wir am Ende kommen.“

Gestartet wurde am 29.März mit dem Ziel zu sehen, wie weit es die Schlange in Corona-Zeiten schafft zu wachsen. Täglich kommen neue liebevoll buntbemalte Steine hinzu. Viele Voerder Familien haben sich bereits an der Aktion beteiligt. Am kommenden Osterwochenende ist bestes Wetter vorausgesagt. Sicherlich zieht es den einen oder andere zum Spaziergang oder zur Radtour an den Deich und bereichert die Idee von Chiara und Eva Sons mit einem weiteren schön gestalteten Stein.