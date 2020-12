Grundsätzlich sieht die derzeit geltende Coronaschutzverordnung vor, dass ab einem Inzidenzwert von über 200 erweiterte lokale Maßnahmen ergriffen werden können, soweit diese angemessen und zielführend sind.

Für die Stadt Voerde als kreisangehörige Kommune findet zunächst der Wert des Kreises Wesel (195,0; Stand heute, 4. Dezember) Anwendung. Da der kommunenspezifische Inzidenzwert in Voerde derzeit über 300 liegt, hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse in seiner heutigen Sitzung intensiv geprüft, in welcher Form über die bestehenden Regelungen der Coronaschutzverordnung hinausgehende zusätzliche Maßnahmen einer Senkung des Inzidenzwertes zuträglich sein könnten. Dies würde sich auf eine Erweiterung der Maskenpflicht an weiteren Orten unter freiem Himmel beziehen.

Erweiterte Maskenpflicht nicht nötig

Die Struktur der infrage kommenden Örtlichkeiten in Voerde zeigt, dass eine Erweiterung der Maskenpflicht nicht zu einer Senkung der Infiziertenzahlen beitragen würde. Dies begründet sich unter anderem dadurch, dass die Lage der Einzelhandelsbetriebe, anders als beispielsweise in Fußgängerzonen der Nachbarkommunen, die Möglichkeit zur Wahrung der AHA-Regeln gewährleistet.

Die regelmäßigen Kontrollen der örtlichen Ordnungsbehörde haben gezeigt, dass die Bürger sich weiterhin diszipliniert und verantwortungsbewusst verhalten, so dass Verstöße nur sehr vereinzelt festgestellt wurden. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse wird die Entwicklung täglich beobachten und bewerten, um gegebenenfalls Maßnahmen zu definieren.