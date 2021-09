60 Jahre nach der Entlassung aus der evangelischen Volksschule Friedrichsfeld im Jahre 1961 trafen sich 22 „Ehemalige“ im Haus des „Klassensprechers auf Lebenszeit“ Ernst Heißen und seiner Klassenkameradin und inzwischen Lebensgefährtin Sigrid Schulz.

Es war das insgesamt 36. Klassentreffen. Bei kühlen Getränken und Gegrilltem schwelgte man in Erinnerungen und verlebte schöne Stunden.

Ganz besonders gerne dachte man an die damalige Lehrerin Liselotte Müller, die diese Schulklasse 5 Jahre lang unterrichtet hat und zu ihren Lebzeiten auch bei jedem der Klassentreffen anwesend war.

Sie hat mit ihrem Engagement den Grundstein für den lebenslangen Zusammenhalt der Ehemaligen gelegt.

„Wir sollten nicht so lange bis zum nächsten Treffen warten“, war die Aussage Vieler beim Abschied