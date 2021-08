Der Stadtsportverband Voerde und das Jugendamt der Stadt Voerde richteten bereits zum wiederholten Male im Rahmen der Kinderferientage ein Sportcamp aus. 45 Kinder erlebten eine Woche voller Sport und Spaß.

Das Motto lautete: „Gemeinschaft erleben ohne Leistungsdruck, ohne Handy, PC und Internet“. Um dieses Gefühl den Kinder zu vermitteln, haben sich die Übungsleiter der Tanzschule Rautenberg, des SV 08/29 Friedrichsfeld, des TC Rot Gold Voerde, der Stockumer Schule, des SV Spellen und des TV Voerde bereit erklärt, Einblicke in die verschiedensten Sportarten, die es im Voerder Stadtgebiet gibt, zu gewähren. So wurde auf den verschiedensten Voerder Sportanlagen Tennis gespielt, geklettert, getanzt, Faustball und Basketball gespielt und geschwommen. Außerdem gab es Einblicke in die Leichtathletik, Fußball , Taekwon Do und Budo. Für einen Blick über den Tellerrand sorgten InFaction mit eine BMX-Rad Kurs, RC Strumvogel brachte den Kindern die Grundlagen des Kunstradfahrens bei und zu aller Gaudi gab es noch einen Menschenkicker und ein Bubble Fußballturnier.