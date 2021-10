Trainer Konstantin Anthis steht zum Debüt fast der gesamte Kader zur Verfügung. Und das ist auch gut so, denn neuerdings ist die Heimmannschaft in der Landesliga immer doppelt gefordert.

Gestartet wird um 14 Uhr gegen FS Duisburg und im direkten Anschluss geht es dann gegen den Moerser SC weiter um die ersten Punkte der Saison.

„Wir sind gespannt wo wir uns zum Start einsortieren werden“, so Mannschaftsverantwortliche Julia Ziegler. „Da der Großteil des Teams aus Müttern besteht, war die Trainingsbeteiligung in den Herbstferien urlaubsbedingt etwas niedriger, da kommt es und gelegen, dass wir Sonntag auf allen Positionen Alternativen hätten, falls einem die Puste ausgeht.“

Zuschauer sind zu 3G-Bestimmungen herzlich willkommen in der Mehrzweckhalle an der Steinstraße in Voerde.