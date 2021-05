Während die Judosportler in Deutschland sehnsüchtig darauf warten, endlich wieder ihren Sport betreiben zu dürfen, fanden im polnischen Lubon die offenen polnischen Meisterschaften der Altersklassen über 30 statt. Auch die Judoka vom SV Friedrichsfeld nahmen daran teil und holten sich den Titel.

Bei dem Turnier mit etwa 250 Teilnehmern startete Ilona Tatarowska in der Altersklasse 40 bis 44 Jahren. Dort konnte sie kampflos den Titel holen, da in dieser Klasse keine Gegnerin teilnahm. Dennoch konnte Ilona zwei Freundschaftskämpfe außer Konkurrenz für sich entscheiden.

Hubert Swiech, eigentlich 60 Kilogramm Kämpfer, startete in der Altersklasse 45 bis 49 Jahren bis 66 Kilogramm. Alle vier Kämpfe konnte Hubert vorzeitig mit Ippon für sich entscheiden und wurde somit polnischer Meister.

Training per Zoom

Von einem Turnier können die Friedrichsfelder Judosportler hier nur träumen. Derzeit findet das Training teilweise per Zoom online statt. Das ist bei weitem kein Ersatz für Präsenztraining oder Meisterschaften auf der Matte. "Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder auf der Matte trainieren können", so der SV Friedrichsfeld.