Das Tennis-Nachwuchstalent Lazar Jankovic vom Tennisclub Blau-Weiß Spellen kürt seine erfolgreiche Sommersaison mit der Weltfinalteilnahme in Kroatien.

Nachdem sich Lazar bei den Bezirksmeisterschaften den Bezirksmeistertitel in der U10 sicherte, folgten noch weitere Turniersiege in Wuppertal und Mülheim. Beim Sparkassen-Westmünsterland Jugend Cup sowie dem Champions-Bowl Qualifikationsturnier in Bocholt belegte Lazar den zweiten Platz. Dadurch qualifizierte er sich für das Mastersturnier der bundesweiten Turnierserie in Karlsruhe.

Ende September ging es für Lazar auf der Anlage des TC Grötzingen um die Qualifikation für das Champions-Bowl Weltfinale in Umag/ Kroatien.

Ticket für Weltfinale gelöst

Lazar erreichte nach erfolgreichen Gruppenspielen das Halbfinale, wo er souverän gegen Julian Kunz vom TC Blau-Weiss Gaggenau siegte. Im Finale spielte er schließlich gegen Gabriel Rohleder vom TC Dettingen-Waldhausen e.W. und siegte auch hier mit 6:4 und 6:1. Lazar löste somit das Ticket für das Weltfinale in Kroatien. Das Champions- Bowl- Turnier gilt für Jugendliche im Alter von 9-16 Jahren als eines der größten Tennis Turniere weltweit.

Lazar hatte somit das erste Mal die Möglichkeit sich in seiner Altersklasse auf internationaler Ebene zu messen. Nach den Gruppenspielen, die über die ganze Woche verteilt waren, verpasste er knapp den Einzug ins Halbfinale, erreichte aber im Doppel mit seinem Partner Andrija Bojovic aus Serbien das Finale. Im Finale des Doppels unterlagen sie den starken Gegnern Rafael-Georgois Pagonis aus Griechenland und Mohan Vedant aus Spanien.

Diese aufregende Woche in Kroatien wird Lazar lange in Erinnerung bleiben.