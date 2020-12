Bereits zum vierten Mal in Folge nahm Voerde an der Aktion "Stadtradeln" teil. Die Teilnahme erfolgte vom 13. September bis zum 3. Oktober im Verbund mit den Kommunen im Kreis Wesel. Teilnehmer traten in dieser Zeit gemeinsam für den Klimaschutz, die Radverkehrsförderung und die eigene Gesundheit in die Pedale. Das Fahrrad konnte von den Teilnehmenden im Aktionszeitraum als Alternative zum eigenen Pkw oder dem ÖPNV erprobt werden.

Ziel war es, im 21-tägigen Aktionszeitraum möglichst viele Alltags- und Freizeitwege CO2-sparend an der frischen Luft zurückzulegen. Hierzu bot der goldene Herbst mit seinen warmen und sonnigen Tagen optimale Voraussetzungen. Mit über 1,5 Millionen geradelten Kilometern belegte der Kreis Wesel den ersten Platz in NRW. Für Voerde sind über 700 aktive Radler an den Start gegangen, die sich auf 51 Teams verteilten. Mit insgesamt 128.835 Kilometern wurden die Ergebnisse der Vorjahre deutlich übertroffen (in 2019: 71.873 km).

Corona-bedingt können Preisträger in diesem Jahr leider nicht zentral von Bürgermeister Haarmann und Vertretern der Sponsoren geehrt werden. Daher erfolgt zeitnah eine individuelle Preisübergabe.



Lokale Gewinner in Voerde

Fahrradaktivste Kindertagesstätte wurde das Team „Flotte Flitzer“ des evangelisch integrativen Familienzentrums Möllen, gefolgt vom katholischen Kindergarten St. Peter Spellen (zweiter Platz) und der Kindertagespflege Sommer (dritter Platz).

Fahrradaktivste Voerder Grundschule ist die Erich-Kästner-Schule geworden. Platz zwei belegte die Regenbogenschule Möllen. Den ersten Platz in der Rubrik Fahrradaktivste Klasse der weiterführenden Schulen in Voerde errang das Team der Klasse 5B des Gymnasiums Voerde, gefolgt von der Q2 (zweiter Platz) und der 6C (dritter Platz) des GV.