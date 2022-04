Im „Multifunktionsraum“ der Sporthalle an der Allee, den der TV Voerde gestaltet hat, fand das jährliche Treffen der Jugendübungsleiter der Voerder Handballabteilung statt. Zwanzig engagierte Trainer fanden den Weg dorthin. Die Entwicklung der Jugendmannschaften, Mannschaftsmeldungen, Trainingszeiten und die Zuordnung der Übungsleiter standen auf der Tagesordnung.



Ziel des Vereins sei es, weiterhin Breitensport vor Leistungssport zu betreiben, Sozialkompetenzen zu vermitteln und den Teamgeist in den Mittelpunkt zu stellen, so Abteilungsleiter Roland Gerke. Trotzdem freue sich der Verein über das erfolgreiche Abschneiden der männlichen B-Jugend in der Oberliga, die aktuell mit 11:11 Punkten im Mittelfeld steht.

12 Jugendmannschaften

Für die kommende Saison meldet der Verein 12 Jugendmannschaften sowie zwei Seniorenmannschaften. Die männliche A-Jugend und die weibliche C-Jugend werden zur Qualifikation für die Oberliga gemeldet, so dass Voerde hoffentlich auch nächste Saison oberklassig vertreten sein wird, hofft Jugendwart Thomas Schulz.

Interessierte gesucht

Der Vorstand dankte vier Übungsleitern für ihre Arbeit, die aus persönlichen Gründen keine Mannschaften mehr trainieren werden. Diese Lücke im Team gilt es nun zu füllen. „Da Trainer bekanntlich nicht auf den Bäumen wachsen“, ruft Abteilungsleiter Gerke Interessierte auf, sich zu melden. „Wir sind ein tolles Team und helfen immer gerne beim Einstieg für Neulinge, bei der Qualifizierung oder Weiterbildung zur Erlangung von Übungsleiter- oder Trainerlizenzen.“ Kontaktdaten unter handball.tv-voerde.de.