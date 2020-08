Gleich an mehrere Sportler aus Voerde wurde der Sportpreis des Monats vergeben. Die Mannschaft der C-Jugend Handballer des TV Voerde konnte sich neben der Auszeichnung auch über 500 Euro für ihre Mannschaftskasse freuen. Gerhard Rademacher (Volksbank Rhein Lippe) nahm die Ehrung vor und überreichte den Preis. Grund für die Ehrung ist der Aufstieg in die Oberliga und somit in die zweithöchste Spielklasse für C-Jugend Mannschaften. Seit der F-Jugend sind die Jungs ein Team und auf Kreisebene längst bekannt. Bereits als E-Jugend in der Saison 2015/16 und in 2017/18 als D-Jugend erspielten sie sich den Kreismeistertitel. Mit dem ersten Platz beim Qualifikationsturnier zur Oberliga auf Kreisebene gelang ihnen der Sprung in die "große Handballwelt". Doch ohne das engagierte Trainer-Team wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Die Trainer Thomas Schulz und Lars Krause sowie der Handballobmann Roland Gehrke unterstützen die Jungs gerne, um ihren erfolgreichen Werdegang weiter zu fördern. Das erfolgreiche Team: Sebastian Küthe, Sven Lukasik, Max Vorsatz, Noah Kabacinski,Luis Schulz, Nico Lenz, Nick Ondra, Felix Krause, David Sauerbier, Finn te Heesen, Kasimir Kreuzkam, Lukas Goede.