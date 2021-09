Der SV Friedrichsfeld ist mehr als zufrieden: Zwei Starter holen sich den Kreismeistertitel im Judo.

Kürzlich gingen mit Tilo Wentzel und Nico Puschmann zwei Starter vom SV Friedrichsfeld bei den KEM der U15 in Emmerich an den Start. In der U15 konnte Tilo Wentzel in der Klasse bis +66 Kilogramm seine beiden Kämpfe vorzeitig gewinnen und holte sich so den Kreismeistertitel ebenso wie Nico Puschmann in der Klasse bis 60 Kilogramm. Beide Judokas sicherten sich somit ein Ticket zu den Bezirksmeisterschaften in zwei Wochen.