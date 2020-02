Begeisterte Sportschützin seit dem achten Lebensjahr

Seit dem achten Lebensjahr ist Jule Walter begeisterte Sportschützin. „Auch davor war ich immer beim Training dabei“, erinnert sie sich, „aber da war ich zu jung zum Schießen“.

Im letzten Jahr belegte sie bei den Landesmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes in den Disziplinen „Drei Stellungen“ und „Freistehend“ jeweils den dritten Platz und qualifizierte sich damit für die Deutschen Meisterschaften desselben Jahres in München, wo sie mit Erreichen des 54. Und 84. Ranges unter Beachtung der hohen Teilnehmerzahl ebenfalls hervorragende Ergebnisse erzielte.

„Abgesehen vom Ergebnis“. So Gerhard Rademacher, stellvertretender Vorsitzender des Stadtsportverbandes Voerde, „ist es schon eine hervorragende Leistung, als eine von mehr als 36000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Voerde überhaupt an einer Deutschen Meisterschaft teilzunehmen“.

Für diese Leistung erhielt die fast 15jährige am Samstag den Voerder Sportpreis des Monats Februar 2020, der mit einem Betrag in Höhe von 500 Euro dotiert ist.

Es war die 256. Verleihung des Preises, der in diesem Monat auf Antrag des Vorsitzenden Alexander Neuhaus an Jule überreicht wurde. Dabei hatte dieser nicht nur die genannten Erfolge, sondern auch weitere hervorragende Leistungen aus den Jahren zuvor bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften zugrunde gelegt.

Die Entscheidung traf letztlich der Sportpreisvergabeausschuss, bestehend aus Vertretern der einzelnen Ortsteile, Heike Schulte-Mattler (Voerde), Manfred Gockel (Möllen), Paul Jakobs (Spellen) und Norbert Hoffmann (Friedrichsfeld) und ergänzt durch Patrick Marhofen vom Fachbereich 8 der Stadt Voerde (Bildung, Sport und Kultur) sowie den 1. Oder 2. Vorsitzenden des Stadtsportverbandes.

„Möglich wird die Verleihung natürlich erst durch die Mitwirkung von Sponsoren“, bedankte sich Rademacher in Richtung der anwesenden Vertreter der Volksbank RheinLippe eG, des Malerbetriebes van Rheinberg, der Spedition Schneider, der Baufirma Langenfurth und der Wohnbau Dinslaken. Immerhin wurden so im Laufe der Jahre insgesamt 128.000 Euro für Sportlerinnen und Sportler, deren Vereine dem Stadtsportverband Voerde angegliedert sein müssen, bereitgestellt.

Jule hat in diesem Jahr weiterhin Großes vor. Bei den kommenden Landesmeisterschaften im Frühjahr gedenkt sie, sich wiederum für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren um dann möglichst weit vorne mit dabei zu sein.

Ende August erwartet sie dann ein ganz besonderes Erlebnis, nämlich ein zehnmonatiges Auslandsjahr in Kanada bei einer Gastfamilie in der Nähe von Vancouver.

Darauf freut sie sich natürlich ganz besonders.

Das erhaltene Preisgeld jedoch investiert die Linksschützin in die Anschaffung eines neuen Luftgewehrs. „So ein Gewehr kostet neu leicht um die 2000 Euro“, erklärt sie. Da seien 500 Euro sehr willkommen.

Randolf Vastmans