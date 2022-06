Starke Ritter und schöne Burgfräulein werden traditionell am Samstag, 25. Juni, ab 14 Uhr auf der Festwiese vor dem „Haus Voerde“ zur Eröffnung der städtischen Kinderferientage erwartet.

Die Kulisse rund ums „Haus Voerde“ verwandelt sich in eine mittelalterliche Stadt. So wird der Schlosspark mit echten Bogenschützen des BSV Friedrichsfeld zum Sherwood-Forrest, die Pferdefreunde Emmelsum laden zum Reiten ein und die rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Wesel e. V. vermitteln großen und kleinen Besuchern viel Wissenswertes über die einheimische Fauna und Flora sowie über die Jagd. Hautnah dürfen die kleinen und großen Ritter und Burgfräulein echte Esel sehen, streicheln und einen gemeinsamen Parcours durchlaufen. Die „Nachwuchsritter“ können sich zudem Schwerter aus Holz, Ritterhelme, Schilder u. v. m. selber anfertigen. Darüber hinaus bietet die Stadtbücherei Voerde Bilderbücher zum Thema „Ritter“ und Vorlesezeiten an.

Verpflegung und Unterhaltung

Für das leibliche Wohl sorgen Grill-, Kuchen-, Crêpes- und Waffelstände des Fördervereins der Stadtbücherei Voerde, der Regenbogenschule und der Handballabteilung des TV Voerde. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von der Mittelalterband „Die Krabauter“, begleitet von einem großen Drachen, der die Gäste am Eingang empfangen wird. Bürgermeister Dirk Haarmann wird zum Abschluss der Veranstaltung alle Kinder persönlich zum „Ritter/zur Ritterin zu Voerde“ schlagen. Natürlich nur mit stumpfen Schwertern.