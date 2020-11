Mit Tannenbäumen in der Innenstadt und Weihnachtswunschbaum für Senioren stimmen sich die Voerder auf die besinnliche Zeit ein.

mit Dunja Vogel

Seit Montagabend weihnachtet es wieder in der Voerder Innenstadt. Traditionell wurden 55 Nordmanntannen von den Mitgliedern der Voerder Werbegemeinschaft aufgestellt und mit roten Schleifen versehen. Angeliefert wurden die Weihnachtsbäume bereits am Samstag von Baumverkäufer Sascha Brugmann von „Saschas Weihnachtswald“. "Vor allem in diesem Jahr möchte die Werbegemeinschaft durch die Aktion den Voerderinnen und Voerdern ein wenig Besinnlichkeit und Freude schenken", sind sich die Mitglieder einig.

Freude schenken möchten auch einige Mitglieder der Facebook-Gruppe "Voerde aktuell", die sich spontan entschieden haben, einen Weihnachtswunschbaum für Senioren zu organisieren. Aufgestellt wurde dieser vor der Marien-Apotheke an der Bahnhofstraße 2. Senioren können dort einen Wunschzettel ausfüllen und in eine Box werfen. Anonymisiert werden die Wünsche später an den Baum gehängt. Wer möchte, kann sich einen Wunsch - egal ob Sachgegenstand oder kostenloser Wunsch - raussuchen und diesen erfüllen. Die Geschenke - gern verpackt - müssen bis zum 18. Dezember zu Händen von Stephanie Melchert in der Apotheke abgegeben werden. Die Bescherung erfolgt anschließend bis Heilig Abend.