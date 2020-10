Als der Deutsche Landfrauen-Verband im Jahr 2019 den Aufruf startete „Landfrauen zeigen Flagge“, war es für die "LandFrauen" Voerde schnell klar: „Wir machen mit und wir wollen etwas gegen die Altersarmut in Voerde tun". Eine Idee war geboren.

Im September 2019, stellten die "LandFrauen" Voerde ihre Idee unter der Überschrift „'LandFrauen' Voerde zeigen Flagge gegen Altersarmut“ auf dem Wochenmarkt in Voerde der Bevölkerung vor. Nun hieß es, geeignete Räumlichkeiten für eine Tafel zu finden, die sich zunächst etwas schwierig gestalteten. Plötzlich kam Hilfe aus den eigenen Reihen. Marion Muhic, 1. Vorsitzende der Dinslakener Tafel, und zugleich Mitglied bei den "LandFrauen" Voerde, hatte einen rettenden Vorschlag: Sie bot den Landfrauen eine Zusammenarbeit mit der Dinslakener Tafel an.

Räume und Küche vorhanden

Wenig später war es dann soweit und die Zweigstelle Tafel in Möllen, der Dinslakener Tafel, konnte im Barbara-Haus an der Kath. Kirche in Voerde-Möllen, Leitkamp 11, ihre Arbeit aufnehmen. „Hier sind geeignete Räume, wie Küche und Lagermöglichkeiten vorhanden, die uns freundlicherweise von der kath. Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt wurden und von uns genutzt werden können“, erzählt Bärbel Klenner, 1. Vorsitzende der "LandFrauen" Voerde.

„Mit der Ausgabe von Lebensmitteln kann Armut wohl gelindert werden, aber die Armut und deren Ursachen dadurch nicht“, resümiert Klenner weiter. „Zurzeit kommen jeden Donnerstag 26 Familien zu uns, es könnten aber noch mehr bedient werden. Aber so etwas muss sich ja erst herum sprechen. Die Menschen müssen wissen, dass sie sich auf diesem Weg versorgen können." Der Ausgabetag ist immer der Donnerstag im Barbara-Haus an der Kath. Kirche in Möllen. Aufnahmekriterien sind: Einkommensnachweis, Personalausweis oder sonstige Ausweispapiere. Es folgt eine Bedürftigkeitsprüfung, der dann ein Tafelnutzungsausweis folgt. Anmeldungen nach telefonischer Absprache, Montag, Mittwoch und Freitag unter der Telefonnummer 02064-6219919.

Tafeln sind auf Spenden angewiesen

Wer sich für die Arbeit der Tafel interessiert und gerne helfen möchte, kann den Kontakt zu Bärbel Klenner unter der Telefonnummer 02855-18175 aufnehmen. Da alle Tafeln auf Spenden angewiesen sind, würden sich auch die Voerder "LandFrauen" über haltbare Lebensmittelspenden, z.B. Nudeln, Konserven sowie Süßigkeiten für Familien, freuen. Die Spenden können donnerstags während der Öffnungszeiten der Tafel in Möllen abgegeben werden.