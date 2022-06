Berichterstattung zum Graffiti-Workshop vom JUZ Voerde am 27.06. - 28.06.2022

Durch bürgerliches Engagement und viel Freude konnte ein sehr schönes Projekt im Rahmen der Jugendferienspiele Voerde durchgeführt werden.

Anfänglich war das Projekt in Gefahr. Doch durch das bereitstellen eines Anhänges von der Trailerfirma Begemann aus Voerde und einer finanziellen Unterstützung vom Land NRW durch das Programm „2000x1000 Euro für das Engagement“ konnte der Workshop bei strahlendem Sonnenschein an zwei Tagen von ca. 20 Kinder und Jugendlichen im Alter von 8J. bis 13 J. mit kühlen Getränken und leckerem Essen stattfinden.

Der Duisburger Graffitikünster Marten Dalimot hat mit den jungen begeisterten Teilnehmern in zwei Tagen Kunst erschaffen.

Zunächst erlernten die Kinder den Umgang mit dem Arbeitswerkzeug eines Grafitikünstlers, der Spraydose und der Fertigkeit der Handführung. Dabei wurde unter Einhaltung der Sicherheit auch der Umgang mit der Gesichtsmaske geübt.

Dann kam der künstlerische Teil, die Umsetzung der Ideen. Die Teilnehmer überlegten sich ein Thema. Dies wurde schnell gefunden, wie Patrick Kraska vom Juz erläuterte.Es entstanden erste Skizzen, was die Teilnehmer ausdrücken wollten. Auch schon in den Wochen vor den Ferien, war bei den Besuchern im JUZ das Thema Krieg in der Ukraine sehr präsent und wurde bereits thematisch in Gesprächen und auch mit Arbeiten aufgenommen. Die Teilnehmer der Graffiti-Workschops erweiterten das Thema noch und möchten mit Ihrer Arbeit zum „Appell für den Frieden“ aufrufen. Wichtig war dabei den Teilnehmern raus zu arbeiten, das Menschen auf der Flucht in Sicherheit wollen. Das haben die Teilnehmer auf die verschiedenen Seiten des Anhängers ausgedrückt.

Sehen wird man die Kunst auch können. Das Kunstobjekt soll auf Veranstaltungen in Voerde zukünftig zu sehen sein. Die Kinder und Jugendlichen haben auch schon Ideen für Folgearbeiten mit Grafitikunst.

Ein toller Auftakt der Jugendferienspiele war das. So die Meinung der Workshop-Teilnehmer.

Für die Berichterstattung Christoph Kömpel, Voerde

Veranstalter JUZ Voerde