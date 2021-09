Es ist eine gute Tradition beim TV Voerde, die aktuellen Jubilare des Vereins nicht in der Jahreshauptversammlung, sondern in einer gemeinsamen Feier mit den TVV Ehrenmitgliedern zu ehren. Wie schon in den Vorjahren kam es zu einem sehr stimmungsvollen Mitgliedertreffen im Vereinsheim an der Rönskenstraße.

Besonders hob der erste Vorsitzende Gerd Hüsken, assistiert von Ex-Geschäftsführer Herbert Struif, die 75-jährigen Vereinszugehörigkeiten von Günter Rissel und Siegfried Sonnenschein, das 70-Jährige von Gerd Brückmann und die schon 60 Jahre währende Mitgliedschaft von Eduard Zeisel hervor.

Seit nunmehr 50 Jahren sind Mitglied beim TV Voerde: Marianne und Klaus Fischer, Hans-Jürgen Frühauf, Hermann Keutel und Lutz Rienäcker.

Die Gruppe derer, die dem TV Voerde seit 25 Jahren treu sind, umfasst in diesem Jahr 13 Mitglieder ( Esther Putzmann-Heidrich, Henning Putzmann, Sabine Dauber, Dirk Hasselkamp, Sven Krüßmann, Silke Böngler, Alexander Schmidt, Richard Zachay, Andrea und Harald Elis, Ramona Uschold, Patrick Brombusch und Jörg Thomas), die Gruppe der 40er Jubilare sieben (Gerda Perschke, Marianne Unterberg, Christa und Claus Hellegers, Edith Feldkamp, Marina Neßbach, Ewald Laakmann).

In den Kreis der Ehrenmitglieder der Grün-Weißen wurden nun Marianne und Klaus Fischer, Hans Jürgen Frühauf und Hermann Keutel aufgenommen.