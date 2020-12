Nachdem die vereinsinterne Nikolausfeier am ersten Advent sowie der Nikolausmarkt am zweiten Adventswochenende nicht stattfinden konnte, hat sich der Vorstand des Bürgerschützvereins (BSV) Friedrichsfeld "Alter Emmelsumer 1868 " etwas ganz Besonderes für seine jüngsten Mitglieder überlegt. Hierzu wurde zusammen mit dem Nikolaus ein Plan erarbeitet, wie ein Besuch des Nikolaus' bei Einhaltung der aktuellen Hygienebedingungen stattfinden kann. Denn ein Nikolausbesuch sollte und musste in dieser schweren Zeit für die Kinder stattfinden.

Also fuhr der Nikolaus am vergangenen Nikolaustag zusammen mit seinem Gefährten Knecht Ruprecht in einem prachtvoll geschmückten Traktor mit Planwagen durch Friedrichsfeld und besuchte insgesamt 41 Vereinskinder. Der Planwagen war mit Nikolaustüten befüllt. In diesen Tüten befand sich neben Schokolade natürlich auch Obst. Als zusätzlicher Helfer für die ganzen Tüten durfte der Präsident der „Alten Emmelsumer“, Hendrik Abel, die Fahrten begleiten.

Für Abel war dieser Tag ein voller Erfolg: “Es war mir bei jedem einzelnen Kind eine sehr große Freude. Es war schön das Glänzen in den Augen unserer jüngsten Mitglieder zusehen. Ich bin mir sicher, wir haben bei vielen Familien nun etwas mehr weihnachtliches Gefühl schaffen können. So konnten wir ein kleines positives Highlight in diesem schwierigen Jahr schaffen.“

Besonders freuen durften sich auch die neun Kinder der Außenwohngruppe des evangelischen Kinderheimes. Auch dort bekam jedes Kind eine der vollen Tüten überreicht.