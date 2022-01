Pandemiebedingt traf sich das ehrenamtliche Team des neu gegründeten Repair-Cafés Voerde vor einigen Tagen in einer Videokonferenz, um weitere Vorbereitungen zu planen und Absprachen zu treffen. Seitdem steht der offizielle Starttermin fest: Am 17. Februar öffnet das Repair-Café zum ersten Mal seine Türen, um kostenlos bei der Reparatur von defekten Gegenständen, die zu schade zum Wegwerfen sind, zu helfen. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, um den Infektionsschutz zu gewährleisten und die Reparaturen besser zu organisieren.

Auf der Homepage www.repaircafe-voerde.de können unter dem Menüpunkt "Reparatur-Anmeldung" bereits Reparaturwünsche und Besuche des Repair-Cafés ganz bequem mithilfe eines Formulars online angemeldet werden. Dort finden sich auch Infos über weitere Möglichkeiten der persönlichen Kontaktaufnahme. Das Reparatur-Team meldet sich dann zeitnah zurück, um den Termin zu bestätigen oder bei Belegung gemeinsam einen Ersatztermin zu vereinbaren.

Die Infektionsschutzauflagen für den Besuch des Repair-Cafés, die stets der aktuellen pandemischen Lage angepasst sind, werden den Interessenten vor dem Besuch mitgeteilt. Dem Team ist ein hoher Infektionsschutz ein großes Anliegen, darum bittet es um Verständnis, dass die Schutzauflagen eventuell sogar strikter ausfallen als es der Gesetzgeber vorgibt. Die Gesundheit wird an erster Stelle stehen. Natürlich ist nicht ganz auszuschließen, dass beispielsweise im Falle eines Lockdowns Termine pandemiebedingt auch abgesagt werden müssen.

Finanziell hat eine Förderung des Landes NRW in Höhe von 1.000 Euro den Start möglich gemacht. Damit konnten die ersten wichtigen Anschaffungen für die Einrichtung des Repair-Cafés erfolgen. Eine großzügige Spende der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe in Höhe von 1.500 Euro ermöglicht es, die Ausstattung des Repair-Cafés in den kommenden Wochen bedarfsgerecht zu erweitern. Die Kolpingsfamilie Voerde, die die Gründung initiiert hat, und das Reparatur-Team sind dankbar für das Vertrauen, das ihnen mit den Zuwendungen entgegen gebracht wurde.

Das Repair-Café Voerde freut sich nun über zahlreiche Reparaturwünsche. In den kommenden Wochen wird der von der katholischen Pfarrgemeinde mietfrei zur Verfügung gestellte Raum im Maximilian-Kolbe-Haus in Voerde-Friedrichsfeld durch kleine Arbeitsgruppen noch vollständig eingerichtet. Gerne können sich auch weiterhin Personen melden, die Lust haben, ehrenamtlich beim Repair-Café mitzumachen.

Ein ausführlicher Bericht zur offiziellen Eröffnung folgt Anfang Februar.