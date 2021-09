Ein wahrer Magnet, sowohl für Aktive als auch für Besucher, war der neue Sandplatz vom Reiterverein Voerde beim Herbstturnier am letzten Septemberwochenende. Dieser wurde samstags feierlich mit Vertretern der lokalen Politik und Wirtschaft, Nachbarvereinen sowie Partnern eingeweiht.

Der 1. Stellvertretende Bürgermeister, Bert Mölleken, stellte den historischen Werdegang des Vereins und die vielen „Platzerweiterungen“ in seiner Eröffnungsrede da. Kathrin Woodson, die 1. Vorsitzende des RVV, bedankte sich in ihrer Ansprache bei der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen für die finanzielle Unterstützung für den neuen Sandplatz, welcher im Rahmen des Sportstättenförderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ als Modernisierungsprojekt der Außenanlage umgebaut wurde. Im Anschluss an den symbolischen Eröffnungsakt, wobei eine Stange auf ein Springhindernis aufgelegt wurde, führte die Jugend des Vereins einen Sponsorenlauf mit selbstgebastelten Steckenpferden durch.

950 Nennungen beim Turnier

Auch auf der sportlichen Seite hatte das Turnier mit knapp 950 Nennungen viel zu bieten. So gab es viele verschiedene Dressur- und Springprüfungen in zwei Reithallen und auf dem neuen Außenplatz für die zahlreichen Besucher auf der Reitanlage an der Rönskenstraße zu bestaunen. Klein und Groß hatten sich während der langen „Corona-Zwangspause“ vorbereitet, um ihr Können endlich wieder unter Beweis zu stellen.

Platzierungen und Siege



Aus den eigenen Reihen gab es für den RV Voerde viele Platzierungen und Siege zu verzeichnen: Beim Reiternachwuchs gab es gleich sechs Platzierungen im Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp. Maylinn Doerr siegte vor Hannah Wrobel, Anna Stallherm und Fiona Peters. Auch Alicia Püttmann Sandy Weber, Nike Tschentschel und Klara Neuenhoff waren hier platziert. In der ersten Abteilung des Führzügel-Wettbewerbs sicherte sich Emma Bernsen Platz 2 vor Greta Soster. In der zweiten Abteilung landete Moritz Faas auf dem 6. Platz. Stella Woodson nahm in der dritten Abteilung die silberne Schleife mit nach Hause. Im Dressur-Wettbewerb Klasse E siegte Leonie Magel. Hier kam Ina Kalweit auf Platz 8. Sie belegt zudem den 10. Platz in der Dressurprüfung Klasse E hinter Alina Schreiber (Platz 5). Über den 8. Platz freut sich auch Fiona Woodson in der Dressurprüfung Klasse A*. In der Klasse A** verpasste Lisa Hüting knapp das Treppchen und kam auf Platz 4. Meike Rüß und Louise Drozdek erreichten die Plätze 8 und 10 in einer Dressurreiterprüfung Klasse L*. Louise kam zudem in der Dressurprüfung Klasse L*auf Platz 6. In der Dressurprüfung Klasse L* - Kandare erreichte Stephanie Miekeley Platz 4 vor Judith Groß auf Platz 8. Manfred Wefelnberg erreichte jeweils Platz 8 in der Reitpferdeprüfung und Dressurpferdeprüfung Klasse A.

Springprüfungen

Bei den Springprüfungen gab es auch einige Voerder Erfolge. In der Stilspringprüfung Klasse E nahm Fiona Woodson die silberne Schleife mit, Ina Kalweit sicherte sich Platz 6. Ina belegte zudem den dritten Platz in einer Springprüfung Klasse E vor Finja Duske auf Platz 8. Jill Burek wurde fünfte im Zwei-Phasen-Springen Klasse A** und zehnte in der Stilspringprüfung Klasse A*. In der Springprüfung Klasse A* belegte Ricarda Stemmer den neunten Platz. Louise Drozdek sammelte auch im Springen Schleifen und wurde zweite in der Punktespringprüfung Klasse L mit Joker vor Elena Hartwig. Diana Kraps konnte sich Platz 5 in der Springprüfung Klasse L mit Stechen sichern.