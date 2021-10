Der VKV brachte im Februar zusammen mit den Karnevalsvereinen aus Dinslaken und Voerde den Tulpensonntagszug in die Wohnzimmer. 2.500 Jecken trotzten Corona und feierten nach dem Motto „D’r Zoch kütt noh Hus!“ digital vor den heimischen Bildschirmen. Martin Scholz, Vorstandsmitglied des VKV, rief damals spontan zu einer Einzelspende über 1.111,11 Euro für einen guten Zweck auf. Kurz darauf stand Andreas Kühn im VKV-Karnevalsstudio.

Für seine achtjährige Tochter hatte er sich per Beamer zugeschaltet. Anfangs eher skeptisch der Aktion gegenüber, ohne Maskerade. „Zehn Minuten später haben wir zu dritt verkleidet im Wohnzimmer getanzt“, erzählt der 48-Jährige begeistert. „Unglaublich, was die Veranstalter da auf die Beine gestellt haben.“ Als Inhaber eines Online-Shops für Hygieneartikel habe er von der Pandemie profitiert. „Meine Frau und ich waren uns schnell einig, dass wir über die Spende etwas an die Bürger zurückgeben wollen“, sagt er.

Am Samstag überreichten der VKV Vorsitzende Ralf Rieser, Elferratsmitglied Lisa Hüsken und Voerdes stellvertretende Bürgermeistern Ulrike Schwarz jeweils einen Scheck über 555,55 Euro an die Freiwillige Jugendfeuerwehr und das Jugendrotkreuz in Voerde. Den Nachwuchs freut es. „Wir werden das Geld in ein neues Mannschaftszelt investieren“, sagt Jugendfeuerwehrmann Felix Isselhorst. Beim Jugendrotkreuz wird ebenfalls das Equipment aufgestockt. „Wir benötigen dringend neue Bekleidung und Helme“, weiß Johanna Elis.

Die Mitglieder beider Organisationen arbeiten ehrenamtlich und „sind bei öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken“, so Rieser. Ohne ihre Unterstützung wäre auch die Durchführung des Tulpensonntagszuges nicht möglich. „Sie sind immer da, wenn es ‚brennt‘.“ Daher habe man gemeinsam mit Bürgermeister Dirk Haarmann entschieden, mit der Spende die Jugendarbeit zu unterstützen, um den Nachwuchs zu fördern.

„Einfach nur toll“, fand Ulrike Schwarz den virtuellen Zug. Er sei eine „super Idee“ gewesen, von der im tristen Corona-Alltag „alle partizipiert haben“. Im Namen der Stadt dankt sie allen Beteiligten, vor allem Andreas Kühn für die Spende.

Die Macher virtuellen Tulpensonntagzug hatten keine Kosten und Mühen gescheut, um das Event professionell auf die Beine zu stellen. Als Dank und Unterstützung spendeten damals 300 Zuschauer über 5.900 Euro an den VKV. „Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz und den zahlreichen Spenden, die während der Aktion eingegangen sind“, sagt Ralf Rieser, daher „vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben.“