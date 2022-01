Kein Sitzungskarneval, kaum Kontakte: Trotz oder gerade deswegen will das erste Voerder Dreigestirn zeigen, dass Karneval auch Zusammenhalt bedeutet. Prinz Florian I. (Florian Lützler), Bauer Pippo I. (Petrick Markert) und Jungfrau Benny I. (Benny Sattler) haben sich vorgenommen, dennoch Spaß und Freude unter das närrische Volk zu bringen. Nach dem Motto „Ein Leben ohne Karneval ist möglich, aber sinnlos“, möchten sie in erster Linie Kindergärten, Schulen und Seniorenheime besuchen, sagt „Prinz“ Florian Lützler. Denn eines sei klar: „Die Kinder und Senioren sind die Leidtragenden der Pandemie.“ Und: Für alle anderen planen sie auch noch Zeit ein.

Als Botschafter des Frohsinns, möchte das Dreigestirn den Karneval zu allen Menschen bringen und Optimismus und Zuversicht verbreiten. Die drei sind nicht nur als Handballer des SV 08/29 Friedrichsfeld ein eingespieltes Team. Als gemeinsame Vertreter von VKV und MGV „Eintracht“ Spellen agieren sie auch auf dem Voerder Stadtgebiet als eine Mannschaft.

Kamelle und gute Laune

Unterstützen bei der Aktion wird sie eine kleine Karnevalisten-Delegation mit Clownin Caro (Carolin Kirchner), die für die passenden Tanzschritte bei den Besuchen sorgt. Die Truppe bringt nicht nur Spaß und gute Laune, sondern, wie es sich für den Karneval gehört, auch Kamelle mit. „Über den Verein wird das, in kleine Tütchen abgepackte, Wurfmaterial finanziert“, sagt Martin Scholz, erster Vorsitzende des VKV. Als bescheidene Gegenleistung, freut sich die Delegation über die eine oder andere „geschmückte Haustür, verkleidete Empfangskomitees und ein kleines Kaltgetränk“, weiß Scholz. Das sollte machbar sein… Echte Fründe ston zesamme.

Und weil die vielen Termine von A nach B nicht per pedes zurückgelegt werden können, hat sich das Taxiunternehmen Dickmann bereit erklärt, die Regenten samt Gefolge zu chauffieren. „Für die Unterstützung möchten wir uns schon im Vorfeld bedanken“, betont Scholz.

Termine ab sofort

Gebucht werden kann das Voerder Dreigestirn ab sofort. In der Karnevalswoche von Mittwoch, 23. bis Rosenmontag, 28. Februar, von morgens bis abends. Für alle anderen Termine nach Absprache. Natürlich unter Einhaltung der aktualisierten Schutzverordnungen. Vorzugsweise außerhalb geschlossener Räume. Selbstverständlich speziell auf die Bedürfnisse der besuchten Personen zugeschnitten und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.

Sozialer Zweck im Mittelpunkt

„Wir wollen es möglich machen, so vielen Leuten wie möglich den Karneval nach Hause zu bringen“, sagt Scholz über die Buchungen. Etwa 20 liegen bereits vor, Tendenz steigend. „Der soziale Zweck steht ganz klar im Mittelpunkt“, betont Prinz Florian, „daher werden wir bei den Anfragen auch selektiert vorgehen.“

Wer sich das Dreigestirn nach Hause oder in eine Einrichtung holen möchte, kann sich telefonisch an Martin Scholz, Tel. 0163-7386916, wenden oder schreibt eine E-Mail an vorstand@karneval-voerde.de. Am Freitag, 25. Februar, wird das Dreigestirn nachmittags den Spellener Bauernmarkt besuchen und am Samstag, 26. Februar, Edeka Stepper in Friedrichsfeld.

In diesem Sinne: „Allen Beteiligten eine 'Superjeilezick'!“