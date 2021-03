Am Freitag, 5. März, sind gegen 6.05 Uhr auf der Viktorstraße in Waltrop zwei Autofahrer zusammengestoßen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick von der Viktorstraße nach links auf die Straße Am Herdicksbach abbiegen. Dabei stieß er mit einem 50-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen zusammen, der ihm auf der Viktorstraße entgegenkam.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.