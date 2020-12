Am Samstag, 26. Dezember, kollidierte um 13.07 Uhr ein 71-jähriger alkoholisierter Fahrer eines E-Bikes beim Einfahren in den fließenden Verkehr, im Bereich der Leveringhäuser Straße/ Ricarda-Huch-Weg in Waltrop, mit einem weiteren Radfahrer.

Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Unfallverursacher, der keinen Helm trug, zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

Er wurde in einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Dattelner Krankenhaus gebracht, wo ihm zudem durch den diensthabenden Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.