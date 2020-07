Am Dienstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 69-jähriger Waltroper mit seinem Rennrad die Straße Zur Pannhütt in Waltrop. Zur gleichen Zeit war auch ein Müllwagen dort unterwegs.

Während der Radfahrer an dem Müllwagen vorbei fuhr, überquerte ein 29-jähriger Mitarbeiter der Entsorgungsfirma mit einer geleerten Mülltonne die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.