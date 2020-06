Am Samstagabend, 27. Juni, brannte gegen 22 Uhr an der Isbruchstraße in Waltrop eine Papiertonne, die unmittelbar an einem Trafohaus stand.

An dem Haus entstand ein Schaden an der Fassade. Verletzt wurde niemand.

Angaben zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.