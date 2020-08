Am Mittwoch, 26. August, ist um 14.45 Uhr eine 34-Jähriger Waltroper auf der Hagelstraße in Waltrop verletzt worden.

Dem Mann aus Waltrop kamen drei Männerentgegen. Nach kurzem Wortgefecht schlug einer dem 34-Jährigen mit einer

Elektrozigarette auf den Kopf. Dann flüchtete das Trio.

Die drei Männer sollenzwischen 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein, sie sollen schwarze Haare und einen braunen Teint gehabt haben und dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Kriminalkommissariat unter Tel. 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.