Am Donnerstag, 30. Januar, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür zu einem Mehrfamilienhaus an der Friedhofstraße auf.

Hier trafen sie nach ersten Erkenntnissen auf einen Hund und ergriffen die Flucht.

Vermutlich wurde nichts entwendet. An der Tür entstand leichter Sachschaden.

Hinweise zum Sachverhalt erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.