In Waltrop ist am Mittwoch eine Frau vom Fahhrad gestürzt und zog sich dabei schlimme Verletzungen zu,

Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, stürzte eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Waltrop aus ungeklärter Ursache, ohne Fremdeinwirkung, auf der Berliner Straße.

Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Leveringhäuser Straße. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.