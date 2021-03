Das städtische Kulturbüro Waltrop hat für das zweite Halbjahr 2021 und für 2022 mehrere Veranstaltungen geplant, die stattfinden, so die Umstände es zulassen.

Unter anderem können sich die Waltroper auf Musik, Comedy und Kleinkunst in der Stadthalle, Raiffeisenplatz 1, freuen. Dort soll am Donnerstag, 23. September, der Auftritt von Andreas Rebers stattfinden. „Reverend Rebers“ türmt in seinem aktuellen Abendprogramm „Ich helfe gern“ haufenweise unbequeme Wahrheiten zu einem großen Pointenberg auf und bezwingt ihn schließlich, indem er die richtigen Fragen zum falschen Zeitpunkt stellt.

Am Donnerstag, 30. September, wird zur „Storno“-Show in die Stadthalle eingeladen.

„Sonderinventur 2021“

Die Kult-Formation mit Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther macht „Sonderinventur 2021“ und legt dabei genüsslich den Finger in politische und sonstige Wunden.

Für Freitag, 5. November, ist ein Gastspiel von Reinhold Beckmann geplant. Gemeinsam mit seinem Gitarristen Johannes Wennrich und seiner Band bringt Beckmann sein drittes Album „Haltbar bis Ende“ auf die Bretter und präsentiert sich dabei als waschechter Singer/Songwriter, Musiker aus Leidenschaft und packender Geschichtenerzähler.

Am Samstag, 20. und Sonntag, 21. November, soll – ebenfalls in der Stadthalle – eine neue Auflage des „Puppenspielfests“ stattfinden. Das Sonswas Theater aus Melle bringt das Who-Is-Who der Kleinkunst-Szene nach Waltrop.

Termine für 2022

Auch für das Jahr 2022 stehen Termine fest: Die Live-Show der Tribute-Band „We rock Queen“ ist für Freitag, 4. Februar, geplant. Ein Abend mit TV-Star Ingo Appelt steht am Freitag, 28. Oktober, an.

Einige Daten sind Nachholtermine zuvor entfallener Veranstaltungen. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Vorverkaufsstart und Vorverkaufsstellen für die geplanten Veranstaltungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. Gleiches gilt für Ticketpreise und gegebenenfalls auch für Regelungen im Hinblick auf die Pandemie-Situation.

Information

Weitere Informationen gibt es im Kulturbüro, Ziegeleistraße 14, Waltrop.