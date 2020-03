Auf ein weiteres kostenloses Angebot für seine sonntäglichen Kirchencafé-Besucher weist der

Förderverein alle Interessierten hin. In der Friedenskirche am Schiffshebewerk gibt es neben Kaffee und Kuchen zwei kurze Filmezu sehen, die der Filmemacher Willi Leineweber aus Oer-Erkenschwick 1999 und 2003 gedreht hat.



In den Jahren 1999 bis 2004 hat Leineweber die Arbeit des LWL-Industriemuseums filmisch begleitet und viele Aktivitäten in bewegten Bildern festgehalten.

Sonntags-Café

Im Rahmen des Sonntags-Cafés (15 bis 18 Uhr) heißt es ab 16.30 Uhr „Film ab!“ für zwei kurze Filme: Zunächst läuft der 23-minütige Streifen „Schleppkahn Anneliese und Stoßboot Ihna, zwei Oldies aus Ostdeutschland besuchen 1999 das Schiffshebewerk“.Direkt danach wird der 18-minütige Film „Kulturelle Extraschicht beim Schiffshebewerk im Jahre 2003“ über die Leinwand flimmern.

Herbert Niewerth und Willi Leineweber anwesend

Der damalige Museumsleiter Herbert Niewerth, der die Aktivitäten organisiert hat und heute noch im Vorstand des Fördervereins aktiv ist, sowie der Filmemacher Willi Leineweber werden bei der

Vorführung anwesend sein und eine kurze Einführung zu den Filmen geben.