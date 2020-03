Nach der sehr erfolgreichen ersten Veranstaltung in 2019 mit über 120 Gästen im Altbau kommt es nun erneut zu einer Kooperation mit der Band "Worst Band in Town" aus Dortmund. Gemeinsam mit Paul Schwarz, dem Leader der Band, hat das Jugendbüro Waltrop dieses Mal ein ganz neues Format entwickelt. Entstanden ist dabei: "WAHNSINN! - Das Punk-Festival im Yahoo" mit sieben verschiedenen Bands. Auch logistisch eine richtige Herausforderung.

Das Konzert findet am Samstag, 7. März, ab 16 Uhr (Einlass 15.30 Uhr) im Yahoo, Hochstraße 50, in Waltrop statt. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

Punkrock

Punkrock in Waltrop.Szenegrößen und Punkrocklegenden geben sich die Klinke in die Hand.

Die Party steigt und Bands wie MÄNNI, Pecks und Worst Band In Town heizen das Yahoo ein. Auch mit dabei sind:Bescheuat, Behind the Brickwall, Doppelstunde Sport, Among Wolves.