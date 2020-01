Alle Jahre wieder veranstaltet der Förderkreis der Orgelmusik an St. Peter in Waltrop das traditionelle Neujahrskonzert "Musik bei Kerzenschein". Im Schein von mehreren hundert Kerzen erklingen am letzten Sonntag der Weihnachtszeit in St. Peter, Bissenkamp 16, Werke für Blechbläserensemble und Orgel aus mehreren Jahrhunderten. Am Sonntag, 12. Januar, um 17 Uhr ist es wieder soweit.

Als Garant für Blechbläsermusik auf hohem Niveau wird wieder das Ensemble "Problech" spielen. Mit vier Trompeten, drei Hörnern, vier Posaunen, einer Tuba, zwei Schlagwerkern und einem Leiter ist es dem Ensemble möglich, große Besetzungsanforderungen zu erfüllen, doppel- oder gar dreichörige Werke zu spielen und in der Klanggestaltung stark zu variieren.

Eintrittskarten für das Konzert sind im Weltladen, in der Bücherinsel, im Bioladen Mavita und an der Abendkasse zum Preis von 14 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Schüler und Studenten erhältlich. Bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.