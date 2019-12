Das neue Kulturprogramm der Stadt Waltrop hat es in sich. Gespickt mit hochkarätigen Namen prominenter Stars aus den Bereichen Musik und Kabarett, lässt der frisch gedruckte Flyer die Herzen vieler Kulturbegeisterten höher schlagen.

Bereits am 11. Januar gerät Herbert Knebels Affentheater in der Stadthalle Waltrop "Außer Rand und Band". Angeblich präsentieren sie dabei ihr 100. Bühnenprogramm; es sei denn, man zieht die 85 durch kritische Selbstzensur verworfenen Programme ab.

Für Wilfried Schmickler gibt es am 1. Februar "Kein Zurück", wenn er sich Gedanken über Deutschland im Aufbruch macht und die Fragen stellt: Wo geht es hin? Wer darf mit? Und vor allem: Wann geht es endlich los?

Weitaus unpolitischer geht es am 7. März zu, wenn die Stadthalle Waltrop mit Hi-Five & DJ Benjamin Luig ihr Zweijähriges feiert. Am Samstag, 28. März, ertönt in der Stadthalle "Best oft Queen" und am 2. April lädt Wolf Coderas "Session Possible" gemeinsam mit internationalen Top-Musikern in die Gesamtschule Waltrop.

Sogleich am nächsten Tag, 3. April, schwört Mirja Regensburg "Im nächsten Leben werd ich Mann". Eine Möglichkeit nachzulesen, wie man diese Umwandlung umsetzen kann, ergibt vielleicht die Lektüre "Auserlesen!" beim Waltroper Büchermarkt am 5. April. Knapp einen Monat später offenbart Sebastian Pufpaff am 2. Mai in seinem Programm "Wir nach", wie die Welt untergeht und wir mit Vollgas darauf zusteuern.

Auch das Kulturprogramm der zweiten Jahreshälfte hält - wenn auch noch nicht vollständig - einige Highlights bereit, so zum Beispiel am 27. November der Auftritte der Bullemänner mit ihrem neuen Programm "Muffensausen" und am 10. Dezember Andreas Rebers Zusage "Ich helfe gern".

Wem die Zeit zwischen den Auftritten prominenter Stars zu lang wird, findet Abwechslung und Unterhaltung an jedem zweiten Sonntag im Monat beim Kulturbrunch, dem Kulturprogramm mit Frühstück von Catering Schmitz jeweils um 10.30 Uhr in der Stadthalle Waltrop.

Kulturprogramm-Flyer liegen ab sofort an allen bekannten Stellen aus. Veranstalter ist das Kulturbüro Waltrop, Ziegeleistraße 14, Tel. 02309/ 962660.

Dort sowie in der "Bücherinsel", Hagelstraße 9, sind Karten ab sofort im Vorverkauf erhältlich.