Das Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum ist zu klein für das Auditorium eines Robert Habeck. Deshalb wird für diese Veranstaltung nun die Dreifaltigkeitskirche, Im Sauerfeld 2, bereit gestellt. Und somit sind auch weiterhin Karten verfügbar, wenn Robert Habeck sein jüngstes Buch vorstellt: "Wer wir sein könnten".

Vortrag, Lesung und Diskussion mit dem Grünen-Chef finden statt am Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr.

2018 veröffentlichte Robert Habeck den Titel "Wer wir sein könnten - Warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht". "Wie wir sprechen, entscheidet darüber, wer wir sind" sagt er, "auch und gerade in der Politik."

Klug und anschaulich geht Robert Habeck in seinem Buch dem Zusammenhang von Sprache und Politik nach, erkundet den Unterschied zwischen totalitärer und offener Sprache - und skizziert damit eine Poetik des demokratischen Sprechens, die Mut macht, sich einzumischen und für unsere Demokratie einzustehen.

Nach einer langen Zeit, die eher von politischer Sprachlosigkeit geprägt war, ist nun eine Zeit des politischen Brüllens und Niedermachens angebrochen - nicht nur von Seiten der AfD. Doch was passiert da genau?

Tickets gibt es in der VHS und im Bioladen Mavita.