Neun neue Stiftungspaten haben sich der Bürgerstiftung EmscherLippe-Land im letzten Jahr angeschlossen. Ab einem Stiftungsbetrag von 1000 Euro kann die Patenschaft erworben werden, für die symbolisch ein Stiftungsbaum in einem Kindergarten gepflanzt wird.

LMV-Agenturinhaber Kay Wiesemann entschied sich für den Waltroper AWO-Kindergarten "Hand in Hand". Mit vereinten Kräften pflanzten Vertreter der Bürgerstiftung, Kay Wiesemann, Einrichtungsleiterin Sabine Adrian sowie Gärtnermeister Bernd Bolder einen Birnenbaum. "Die Idee ist im Jahr 2010 geboren, um das Engagement der Bürgerstiftung und ihrer Unterstützer symbolisch sichtbar zu machen und gleichzeitig Gutes zu tun für die Region. Dieser Baum steht für die Nachhaltigkeit der Bürgerstiftung. So wie er wächst und gedeiht, soll auch die Stiftung weiter wachsen", informierte Vorstandsmitglied Ludger Suttmeyer.

"Auch wenn unsere Kinder heute nicht bei der Baumpflanzung dabei sein können, werden sie sich auf jeden Fall freuen, wenn sie die ersten Früchte ernten und naschen dürfen", sagt Sabine Adrian. In Waltrop erhielten bisher 15 Kindergärten einen Obstbaum von der Bürgerstiftung.