Am 13. September ist Kommunalwahl. Dann wählen die Waltroper unter anderem auch ihren Bürgermeister. Fünf Kandidaten treten an. Neben der amtierenden Bürgermeisterin Nicole Moenikes (CDU) sind das Marcel Mittelbach (SPD), Dorothee Schomberg (WA), Dr. Heinz Josef Mußhoff (FDP) und Markus Porsch (Einzelbewerber).



Wir haben alle fünf Kandidaten um die kurze Antwort auf folgende Frage gebeten: "Was möchten Sie für Waltrop positiv bewirken?"

Was möchten Sie für Waltrop positiv bewirken?



Nicole Moenikes (CDU): "Ich möchte den Weg, den ich in den letzten sechs Jahren beschritten habe, konsequent weiterverfolgen. Das bedeutet für mich eine Verlässlichkeit für Familien in Bezug auf Kinderbetreuung, Verbesserung der Digitalisierung, Sanierung und Ausbau der Verkehrswege und die Erschließung neuer Wohngebiete und Gewerbegebiete. Damit geben wir den Menschen Wohnraum und die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Eine Belebung der Innenstadt durch gastronomische Angebote steht genauso auf meiner Agenda wie ein ordentlicher Umgang mit den städtischen Finanzen, der in den letzten Jahren bereits zu einem ordentlichen Abbau der Schulden geführt hat. Unsere Stadt soll lebens- und liebenswert bleiben."

Marcel Mittelbach (SPD): "Waltrop ist eine tolle Stadt! Hier bin ich groß geworden und hier möchte ich alt werden. Damit möglichst viele ebenfalls in Waltrop wohnen wollen, muss Waltrop seine Potenziale viel stärker nutzen: Ausbau der Kitas, damit Übergangsgruppen der Vergangenheit angehören. Stärkung der Tagesmütter, als flexible(re) Betreuungsform für Kinder. Ausbau der Digitalisierung, insbesondere an den Schulen. Bezahlbarer Wohnraum, ergänzt um neue Wohnformen. Errichtung einer Fahrradstation als Reparatur-Werkstatt und Ort, an dem man sich Verkehrsmittel (auch Fahrräder) leihen und reparieren lassen sowie ins Gespräch kommen kann. Stärkung des Ehrenamtes, damit die Vereine im Rathaus zentrale Ansprechpartner haben. Bau eines Medienzentrums als Ort des Lernen und Austausches. Wiederbelebung der Innenstadt mittels 'Waltrop-Boten': einer Internet-Plattform mit Telefon-Hotline, um Dinge direkt aus der Waltroper Innenstadt zu bestellen und nach Hause geliefert zu bekommen. Errichtung eines Strandes am Kanal mit gastronomischen Angebot, damit einem die Zeit in Waltrop wie im Urlaub vorkommt."

Dorothee Schomberg (WA): "Ich möchte mit Waltrop den Einstieg in die Entwicklung einer klimaneutralen und umweltfreundlichen Stadt schaffen. Dazu gehört für mich insbesondere, den öffentlichen Verkehrsraum neu zu denken und alle Mobilitätsformen zu berücksichtigen. Fußgänger und Radfahrer dürfen nicht länger nur am Rande betrachtet werden. Ich möchte mit dazu beitragen, dass die Innenstadt und die Wohnquartiere aufgewertet werden aber auch, dass die hier angesiedelten Unternehmen sich gut bei uns aufgehoben fühlen und weitere Betriebe, gerne Zukunftstechnologien - Stichwort 'Grüner Wasserstoff' - sich hier ansiedeln."

Dr. Heinz Josef Mußhoff (FDP): "Ein Wechsel im Bürgermeisteramt scheint mir zum Wohle Waltrops dringend geboten. Ich stehe hierzu bereit. Corona hat vieles verändert. Es muss in den nächsten Jahren der kommenden Ratsperiode höchste Priorität haben, Corona und die negativen Folgen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, für Behörden und Verwaltung, für Künstler und Kultur, für SchülerInnen und LehrerInnen, für KiTas und Altenheime und viele Bereiche mehr in Waltrop einzudämmen. Ich möchte diese Probleme als Bürgermeister mit dem kommenden Stadtrat gemeinsam angehen und nach technischen, organisatorischen oder sonstigen Lösungen dafür suchen. Ziel muss es sein, dass jeder Bürger, jede Bürgerin trotz Corona in Waltrop ein möglichst normales, ein möglichst freies Leben führen zu kann."

Markus Porsch (Einzelbewerber): "Ich stehe für kostenlosen ÖPNV, für das Klima, für die Zukunft, für unsere Stadt. Ich möchte mich für mehr Kreisverkehre einsetzen, für den schnelleren Bau der B474n und für den wirtschaftlichen Ausbau unserer Stadt. Auch im Bereich der sozialen Hilfe möchte ich mich stark machen. Natürlich stehen unsere Familien, der einzelne Bürger, die Eigentümer und Unternehmer an hoher Stelle. Im Zuge dessen werde ich versuchen die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer zu senken. Waltrop hat einiges zu bieten, jedoch wird vieles nicht so wahrgenommen, wie wir es wünschen. Auch diesen Bereich möchte ich stärken."