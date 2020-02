Wenn ein Angehöriger psychisch krank ist, leidet die ganze Familiemit. Mit dem Ziel Angehörigen Raum und Zeit zu geben, sich mit

anderen Betroffenen auszutauschen, lädt das St.-Laurentius-Stift am Mittwoch, 12. Februar, zu einem moderierten Gesprächskreis für Angehörige psychisch kranker Menschen aus dem Kreis Recklinghausen ein.

Ehe- und Lebenspartner, Eltern sowie Kinder,Geschwister und Freunde von psychisch Erkrankten treffen sich

dort jeden zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr.

Die regelmäßige Veranstaltung findet in der Psychiatrischen

Tagesklinik am St.-Laurentius-Stift in Waltrop statt und ist kostenfrei.

Die Moderation des Gesprächskreises übernehmen Christina

Schönfeld, Gesundheits- und Krankenpflegerin der Psychiatrischen

Institutsambulanz (PIA) und Volker Günther, Diplom Sozialarbeiter

am St.-Laurentius-Stift Waltrop.

Der langfristige Heilungserfolg beipsychischen Erkrankungen ist stark abhängig vom sozialen Umfeld, insbesondere von der familiären Situation. Vielen Angehörigen hilft

bereits das Gefühl, mit derartigen Problemen nicht allein zu stehen und einen Kreis zu haben, in dem sie offen über ihre Sorgen sprechen können. Darum werden Familienmitglieder und Freunde eingeladen sich im Gesprächskreis durch Ärzte, Pflegekräfte und

Sozialarbeiter über die Hintergründe der Erkrankung, die Behandlungsmöglichkeiten und die außerstationären Hilfsangebote zu

informieren. Es besteht die Möglichkeit, im Dialog wichtige Fragen

zu klären, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Ideen zu

entwickeln, wie die eigenen Belastungen bewältigt werden können.

Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 02309 - 63 249 oder perE-Mail: institutsambulanz@laurentius-stift.de