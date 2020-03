Die Außendienststellen des Sozialdienstes katholischer Frauen im Ostvest e. V. in Waltrop haben ihre Büroräume aktuell an der Hilberstraße 50 am Altenheim St. Peter und an der Riphausstraße 2.

Am 9. und 10. März ziehen die Geschäftsstellen gemeinsam in die neuen Büroräume an der Kieselstraße 62. Durch den Umzug bleiben die Büros an beiden Tagen geschlossen. Danach sind alle Kolleginnen wieder zu erreichen.

Geänderte Telefonnummern

Es ändern sich ebenfalls die Telefonnummern der Mitarbeiter des Vereines wie folgt: Empfang/Zentrale (Monika Hansen): 02309/60780–20, Regine Herscher: 02309/60780–21, Silvia Homeyer: 02309/60780–22, Romy Ulrich: 02309/60780–23, Karin Lunemann: 02309/60780–25.