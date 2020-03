Angesichts der Stilllegung des VHS-Kursbetriebs schränkt die VHS nunmehr auch ihre Erreichbarkeit für die Bürger ein.

Bis zum 17. April (Ende der Osterferien) sind die Mitarbeiter telefonisch nur montags, mittwochs, und freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Anliegen, die auf dem AB landen, werden sofort bearbeitet, ebenso wie Mailanfragen (vhs@vhs-waltrop.de).

Bearbeitung größerer Einzelveranstaltungen

Gegenwärtig sind die Mitarbeiter vorrangig mit der Rückabwicklung und Verschiebung größerer Einzelveranstaltungen beschäftigt, sowie mit der eventuellen Absage von Studienfahrten in den kommenden Wochen.

Planung für Studienjahr 2020/21

Zugleich startet auch vor Ostern in der Regel schon die Planung für das Studienjahr 2020/21 - kein einfaches Unterfangen in Zeiten von Corona. Auch die Frage nach der Durchführung der Sommer-VHS steht naturgemäß zurzeit noch in den Sternen.