Waltrop: Mit dem Zelt durch Irland

Am Sonntag, 12. Januar, um 10.30 Uhr findet im Rahmen der Themenreihe "Fernost - Fernwest" in Kooperation mit der Sparkasse Vest in Waltrop die landeskundliche Matinée "Far West - mit dem Zelt durch Irland" statt.

Sind es die geschichtsträchtigen Orte, die schöne Landschaft mit den mystischen Küstenabschnitten oder die Städte mit den liebevollen Einwohnern, die eine Reise nach Irland mit Sicherheit unvergesslich machen? Selbst vermeintlich schlechtes Wetter wird bei diesen Voraussetzungen zu einem Erlebnis. Wer als Tourist einen Aufenthalt in Irland plant, kann sich auf Einiges gefasst machen. Nur Langeweile wird man garantiert nicht haben und die Gastfreundschaft der Iren beeindruckt jeden.

Referent Michael Stuka hat die Schönheit Irlands auf drei Reisen erlebt und seine ganz persönlichen Eindrücke in Bildern festgehalten.

Der Eintritt beträgt 7 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Tageskasse.