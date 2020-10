Immer am Kanal entlang bis zum Dortmunder Hafen führt die Radtour, zu der der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 18 Uhr einlädt.

Die 35 Kilometer lange Fahrt leitet der ehemalige Museumsleiter Herbert Niewerth.

Los geht es am Eingang des Schiffshebewerks Henrichenburg. Unterwegs gibt Niewerth viele Informationen über die Geschichte des ersten Ruhrgebiets-Kanals, den 1899 Kaiser Wilhelm II. eröffnet hat. In Dortmund angekommen erkunden die Teilnehmer mit dem Rad den Dortmunder Hafen, der Europas größten Kanalhafen ist. Die Tour macht beim Alten Hafenamt und beim neuen Container Terminal Dortmund (CTD) Station.

Zur Pause mit Picknick (bitte selbst mitbringen) bieten sich die Grünanlagen des Fredenbaum-Parks an. So gestärkt treten die Radlerinnen am frühen Nachmittag den Rückweg an.

"Zeit im Fluss. Mit dem Containerschiff von Basel nach Rotterdam"

Gegen 16.30 Uhr sind sie wieder beim Schiffshebewerk angelangt und besichtigen die Ausstellung "Zeit im Fluss. Mit dem Containerschiff von Basel nach Rotterdam" von Elke Fischer und Sabine Theil, die an Bord eines Containerschiffes ihre Eindrücke in Fotos und Textform festgehalten haben.

Die Kosten für die Radtour inklusive Eintritt und Führung betragen 8 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 02363/9707-0 oder per E-Mail an schiffshebewerk@lwl.org.