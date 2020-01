Auch in 2020 gibt es wieder ein buntes Bauhauskursangebot von A bis Y. Angefangen bei A wie Akrobatik oder Angeln, B wie Basketball, Ballett oder Backen, C wie Computer bis Y wie Yoga.

Die Kurse richten sich an kreative Köpfe, Sportskanonen, EDV-Begeisterte, Naturliebhaber oder Schleckermäulchen und natürlich an all die, die es noch werden wollen.

Für Kinder ab dem Grundschulalter

Langeweile nach der Schule? Oder einfach Lust, mal etwas Neues auszuprobieren und nette Leute kennenzulernen? Dann hat das Kinder- und Jugendbüro genau das Richtige für alle Kinder ab dem Grundschulalter im Gepäck. Das Kinder- und Jugendbüro bietet spannende Tage auf einem Reiterhof, kreative Zeiten und Kochen rund um die Welt an. Wem das immer noch zu langweilig ist, kann sich gerne bei den Sportangeboten wie Karate, Lauftreff, Waveboard oder Inliner auspowern - egal zu welcher Jahreszeit. Mit den Bauhauskursen des Kinder- und Jugendbüros ist immer was los.

Neues Programmheft ist da

Das neue Programmheft ist auf der Homepage des Kinder- und Jugendbüros zu finden. Anmeldungen für die neuen Kurse nimmt das Kinder- und Jugendbüro ab sofort entgegen.

Kontakt: Kinder- und Jugendbüro Waltrop, Ziegeleistraße 14, Tel. 02309/962650, info@jugendbuero-waltrop.de