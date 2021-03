Trotz zahlreicher Anmeldungen für die Osterfreizeit, hat das Team der Naturwerkstatt für Menschen mit und ohne Behinderung "NaBeBa" entschieden, diese nicht stattfinden zu lassen.

Obwohl sich vorwiegend im Freiem aufgehalten werden würde, ist die Gefahr zu groß, dass es zahlreiche Situationen gäbe, in denen die AHA-Regeln nicht einhalten werden könnten. Die Organisatoren hoffen, dass im Sommer wieder Freizeiten stattfinden können.

Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderung bleibt

Allerdings wird das Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderung aufrecht erhalten. Für Einzelbetreuungen stehen Mitarbeiter bereit, die alle bereits die erste Corona-Impfung erhalten haben.

Da draußen die Betreuung von Kleingruppen wieder erlaubt ist, wird es gemeinsame Aktivitäten geben. Mahlzeiten werden getrennt eingenommen, jeder bringt seinen eigenen Proviant und eigene Getränke mit. Es werden regelmäßige Selbsttests erwartet. Eltern von Kindern mit Behinderung und einer Pflegestufe dürfen sich unter Tel. 0152-02136687 melden. Es stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung.

Alpakawanderungen werden angeboten

Da die Alpakawanderungen sehr großen Anklang gefunden haben, werden sie auch weiterhin angeboten. Es können (aufgrund der Coronabestimmungen) nur Menschen aus einem Haushalt teilnehmen. Der zweite Haushalt wäre die Person, die die Führung anleitet. Das Angebot kann auch in den Osterferien, nicht aber an den Feiertagen, gebucht werden. Der Erlös geht an das Gesamtprojekt. Eine Anmeldung unter Tel. 0152-02136687 ist notwendig.

Besuche von aktiven Mitgliedsfamilien

Die Besuchstermine für die aktiven NaBeBa-Mitgliedsfamilien bleiben weiterhin bestehen. Es sollen immer nur zwei Haushalte gleichzeitig kommen. Familienbesuche finden montags bis freitags zwischen 15 und 18 Uhr statt. Neue Anmeldungen können derzeit nicht angenommen werden, da keine Termine mehr frei sind.

Versorgung der Tiere

Die Tierversorgung ist Inhalt der Angebote. Samstags, sonntags und an Feiertagen werden die Tiere von ehrenamtlichen Helfern versorgt. Familien bringen dazu ihre Kinder mit.