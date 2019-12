Waltrop: Computerkurs für Kids

Aufgrund der steigenden Nachfrage hat das Kinder- und Jugendbüro Waltrop einen neuen Bauhauskurs ins Leben gerufen.

Dieser richtet sich an alle Kids, die sich schon ein bisschen mit dem Computer auskennen, aber gerne noch Neues dazu lernen möchten. Treffpunkt ist an den beiden Montagen 13. und 20. Januar, jeweils von 18 bis 19.30 in der Kinderetage, Hochstraße 50. Der Kurs für alle Computerfans ab sieben Jahren kostet 12,50 Euro (ermäßigt 6,25 Euro).

Anmeldungen nimmt das Kinder- und Jugendbüro, Ziegeleistraße 14, Tel. 02309/962650, E-Mail info@jugendbuero-waltrop.de, entgegen.