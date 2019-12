Die traditionelle Wunschbaum-Aktion der Stadt Waltrop bringt auch in diesem Jahr wieder viele Kinderaugen zum Leuchten.

305 Geschenke von hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern wurden im Bürgerbüro abgegeben. Von hier aus wurden die liebevoll verpackten Päckchen, Pakete und Geschenktüten teils direkt, teils durch die Jugendhilfe und den "Laden" an die Familien verteilt.

Bei der alljährlichen Wunschbaumaktion haben Waltroper die Möglichkeit, einen Wunschzettel vom Weihnachtswunschbaum im Bürgerbüro im Rathaus zu "pflücken" und den darauf stehenden Weihnachtswunsch eines Kindes zu erfüllen, dessen Eltern nicht so viel Geld für die Bescherung haben.

Bürgermeisterin Nicole Moenikes freut sich über die große Hilfsbereitschaft der Waltroper und dankt allen Spendern, die durch ihr Engagement vielen Jungen und Mädchen ein fröhliches Weihnachtsfest ermöglichen.